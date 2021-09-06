Четырем муниципалитетам Кубани списали долги на общую сумму 2,3 млрд рублей

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О реструктуризации и списании задолженностей муниципальных образований сообщил сегодня Вениамин Кондратьев. Губернатор Кубани провел онлайн-совещание из Сочи.

По инициативе главы региона в 2021 году четырем муниципалитетам спишут до 95% долга перед краевым бюджетом. Это около 2,3 млрд. рублей.

– Текущая ситуация с поступлением доходов в казну позволяет нам принять решение о частичном списании задолженности по тем муниципалитетам, по которым не было списания в 2019 году. Речь идет о Краснодаре, Сочи, Новороссийске и Тбилисском районе на общую сумму 2,3 млрд рублей, - рассказал Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона собственные доходы бюджета Краснодарского края за восемь месяцев выросли почти на 18% — до 224,3 млрд руб.

Три года назад аналогичным образом уже были освобождены от задолженности несколько районов. Тогда средства перенаправили на развитие территорий. 2.4 млрд рублей были освоены в строительстве социально-экономических объектов.

Вице-губернатор Игорь Галась сообщил, что предложения, куда эти средства будут направлены зависти от муниципальных команд. Они составят список важных проектов, которые будут рассмотрены краевыми властями.