В Краснодаре с помощью видеокамер выследили четырех граффитистов-вандалов

фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О ходе борьбы с незаконными уличными художниками сообщил глава Краснодара на совещании, которое прошло 6 сентября. Операторы единой диспетчерско-дежурной службы заметили, что в сквере Дружбы народов по ул. Рашпилевской несколько молодых людей, вооружившись баллончиками с краской, разрисовывают парковую мебель. На место незамедлительно выехал полицейский патруль. Таким же образом буквально за руку были пойманы вредители и в ст. Елизаветинской.

— Граффити — тема злободневная. Знаю, что большую работу проводит сегодня Управление внутренних дел по городу Краснодару. Еще раз подчеркиваю — эта работа не должна сводиться исключительно к полномочиям органов внутренних дел. Внутригородские округа и структурные подразделения администрации, казачество оказывают содействие в работе по недопущению нанесения граффити, выявлению тех, кто допускает совершение таких административных правонарушений, - рассказал Евгений Первышов.

Также к административной ответственности привлекли 16 человек — тех, кто расклеивает на улицах незаконную рекламу. На них тоже были составили административные протоколы.

Реализовать свои творческие порывы уличным художникам в краевом центре можно законно на двух официальных площадках для уличных рисунков — в районе Затона и на ул. Сормовской, 216.

Рейдовые мероприятия по выявлению незаконного размещения рекламы и граффити в Краснодаре продолжаются. Их проводят совместно полиция, администрация и казачество. 232 человека ежедневно патрулируют улицы в дневное и ночное время.