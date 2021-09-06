В Сочи 7 сентября будет прекращена подача газа

Фото Булатова Алексея

Как сообщили в «Сочигоргаз» в сентябре в трех районах Сочи будут проведены плановые профилактические ремонтные работы. Уже 7 сентября прекратится подача голубого топлива в дома жителей Лазаревского района, послека Солоники и садоводческом товариществе «Сосновый бор». Ремонтные работы займут несколько часов, после ограничения буду тсняты.

- 9 сентября с 9 до 17 часов останутся без газа поселки Якорная Щель, Детляжка, Верхняя и Нижняя Беранда. В этих населенных пунктах отключат газ в связи с ремонтом и профилактическими работами оборудования в Якорной Щели, - рассказали в пресс-службе «Сочигоргаза».

В середине месяца, уже 14 сентября, целый день придётся пользоваться элеткроплитками жителям Центрального и Хостинского районов курорта. С 9:00 до 21 часа здесь будет прекращена подача газа в границах от улицы Благодатной до улицы 72-й км и в селе Васильевка.

Работы по пуску газа потребителям начнутся по окончании плановых работ. Срок полного восстановления газоснабжения – от суток и до пяти с момента подачи газа.