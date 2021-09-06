Участники нацпроекта «Производительность труда» на Кубани получат кредиты под 1-2 % годовых

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Фонд развития промышленности Краснодарского края снизил процентные ставки по двум программам. В администрации Краснодарского края рассказали, как будут работать новые меры поддержки предпринимателей. В рамках программы «Проекты развития» бизнесмен сможет взят займы от 5 и до 100 млн рублей. В первые два года пользования кредитом предусмотрена ставка 1% годовых, далее – 2%. Средства можно направить на покупку нового оборудования или спецтехники, оплату строительно-монтажных работ при возведении новых производственных зданий или расходов на опытно-конструкторские работы, инжиниринг.

По программе «Бизнес-привилегия» сумма кредита поменьше. Участники получат от 5 и до 20 млн рублей на приобретение нового производственного оборудования. Первый год - под 1% годовых, в последующие годы – 2%.

– Для оказания дополнительной поддержки предприятиям для участников национального проекта «Производительность труда» на приоритетных условиях получения финансирования регулярно проводится корректировка нормативных правовых актов, определяющих порядок предоставления мер господдержки. Важно, что формируются они исходя из потребностей компаний, - отметил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Специалисты считают, что благодаря проекту повысится роста производительности труда до 5% в год к 2024 году на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики, что повлечет рост производства продукции.

Всего в Фонде действует 13 программ заемного финансирования для промышленников Краснодарского края.