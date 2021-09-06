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Общество6 сентября 2021 21:17

До 23 градусов опустится температура воздуха на Кубани 7 сентября

Грустнее всего будет на Черноморском побережье, где ждут прихода бабьего лета
Евгения ХАЛИКОВА
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Фото Фролова Михаила

Фото Фролова Михаила

Новый день начнется на Кубани с тумана. По словам синоптиков, в регионе установится прохладная погода. Утром будет достаточно зябко, даже в южной половине Краснодарского края, всего +13. Стоит надеть легкую шапочку своему чаду, перед тем как выйти на улицу. Да и про куртку для себя не забыть.

- Днем температура воздуха прогреется уже до +22, повеселее, если бы не дождь. Осадки ждут в Магри, Джубге и в Сочи, - рассказывают гидрометеорологи.

Хотя днем в Сочи будет самая высокая температура во всем регионе - аж + 25. Это должно немного утешить тех, кто приехал на курорт в бархатный сезон.

В остальных районах облачность, но вероятность дождя низкая. Бабье лето немного замешкалось в пути, но обещало быть.