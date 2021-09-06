Шесть многоквартирных домов и детский сад в Краснодаре будут подключены к новым тепловым пунктам

Фото пресс-службы администрации Краснодара

Сегодня, 6 сентября, в мэрии заявили о решении проблемы жильцов шести высоток, а также детского сада, которые являлись абонентами компании «Славяне». По словам людей, уставших от деятельности поставщика, перебои с отоплением и горячим водоснабжением могли длиться в течение нескольких месяцев. В прошлом году организация и вовсе отказалась от своих обязательств по предоставлению коммунальных услуг. На аппаратном совещании глава города Евгений Первышов поручил решить проблемную ситуацию к началу отопительного сезона.

- У нас уже была проблема в прошлом году с котельной «Славяне». Это точечный вопрос, который необходимо буквально в ручном режиме закрыть до наступления отопительного сезона, - сказал глава города.

Сейчас достигнута договоренность с ООО «КубаньТеплоИнжиниринг», чья котельная расположена рядом с домами, о переподключении потребителей. Это временная мера. В будущем специально для этого жилого сектора возведут новый тепловой пункт, строительство которого уже ведется.