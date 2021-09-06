В Новороссийске для электрокаров построят три отдельные парковки

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Мэр Новороссийска Игорь Дяченко 6 сентября заявил о принятом решении возвести в городе-герое новые муниципальные парковки, рассчитанные для электромобилей. Они откроются с 30 сентября на улицах Новороссийской Республики, Жуковского и на проезде Дзержинского. Причем владельцы электрокаров смогут пользоваться услугами совершенно бесплатно.

- Принял решение предоставить такую возможность для водителей электрокаров с целью улучшения экологии в нашем городе и популяризации электрического транспорта, – рассказал Игорь Дяченко в своих соцсетях.

Сейчас оставить электроавто можно на любой муниципальной парковке. Необходимо нажать кнопку вызова диспетчера на стойке, дождаться соединения с оператором и предъявить на камеру свидетельство о регистрации транспортного средства. В течение месяца правом бесплатной стоянки воспользовались владельцы 70 электромобилей.

Дяченко подчеркнул, что несмотря на то, что жители открытие первых в городе муниципальных парковок встретили с некоторой долей недопонимания, начиная с 2019 года организация дорожного движения в Новороссийске на проблемных участках улучшилась, снизилась аварийность.