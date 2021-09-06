В Краснодарском крае в этом году построили 4,2 тыс. га мелиоративных систем

фото пресс-службы администрации Краснодарского края

О ходе строительства и введения в эксплуатацию новых систем орошения на Кубани доложил вице-губернатор Андрей Коробка на всероссийском совещании по перспективам развития мелиоративного комплекса под председательством главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева.

По словам министра, мелиорация – одно из важнейших направлений сельского хозяйства. От нее эффективность сельского хозяйства в целом.

– Мы обязаны делать все возможное, чтобы снижать негативное влияние климатических и производственных факторов. Рациональное землепользование и развитие мелиорации входят в число ключевых инструментов. Минсельхоз в диалоге с субъектами и аграриями совершенствует механизмы господдержки. Только в 2020 году на мелиорацию направлено более 26 млрд рублей, – рассказал Дмитрий Патрушев.

Андрей Коробка в свою очередь отметил, что развитие мелиорации всегда являлось приоритетным направлением в укреплении агропромышленного комплекса Краснодарского края.

– За последние 10 лет на территории края построены мелиоративные системы на площади около 44 тыс. га. На это направлено более 3,5 млрд рублей государственных и частных инвестиций. План по вводу мелиоративных систем на текущий год уже выполнен – кубанские аграрии построили 4,2 тыс. га мелиоративных систем, - рассказал вице-губернатор.

На строительство важных мелиоративных объектов из федерального и краевого бюджетов было выделено более 138 млн рублей. Все субсидии были получены сельхозпроизводителями. Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края изъявило желание и далее участвовать в программах по развитию мелиоративного комплекса. Соответствующие заявки уже направлены в Минсельхоз РФ.