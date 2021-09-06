В Армавире нашли незаконный игровой клуб с 12 автоматами

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Как сообщил источник в правоохранительных органах, нелегальное казино было обнаружено в мг. Армавире в ходе проверки сотрудниками отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции. В здании раньше располагалась букмекерская контора, теперь же на дверях висел замок, а за дверьми кипели страсти и шла азартная, но незаконная игра.

- В г. Армавире по ул. С. Армии 121 в нежилом помещении бывшей букмекерской конторе «Фонбет» в ходе оперативно-розыскным мероприятий были выявлены 12 штук игровых моноблоков, с помощью которых осуществлялась незаконная игровая деятельность, данные моноблоки были изъяты у администратора игрового клуба, - рассказал «Комсомольской правде – Кубань» источник.

Сейчас заведение опечатано, идет экспертиза. Оперативники выявляют вес круг лиц, замешанных в организации игрового притона.