Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 сентября 2021 23:02

Сочинский дендрарий переходит на осенний режим работы

Дендропарк зависит от светового дня, который идет на убыль
Евгения ХАЛИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото http://dendrarium.ru/

фото http://dendrarium.ru/

С 7 сентября одна из главных сочинских достопримечательностей переходит на новый режим работы. Виной всему солнце, которое теперь заходит раньше. С завтрашнего дня, сообщили в парке, длительность рабочего дня дендропарка сократится на 1 час.

- Установлен новый график работы касс парка: с 9:00 до 18:00. А выйти из него можно будет до семи часов. Парк будет работать с 9:00 до 19:00. Раньше дендрарий работал до 20.00, - рассказало руководство «Дендрария»

Также по техническим причинам недоступны верхняя смотровая площадка и канатная дорога дендропарка.