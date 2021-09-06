Сочинский дендрарий переходит на осенний режим работы

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С 7 сентября одна из главных сочинских достопримечательностей переходит на новый режим работы. Виной всему солнце, которое теперь заходит раньше. С завтрашнего дня, сообщили в парке, длительность рабочего дня дендропарка сократится на 1 час.

- Установлен новый график работы касс парка: с 9:00 до 18:00. А выйти из него можно будет до семи часов. Парк будет работать с 9:00 до 19:00. Раньше дендрарий работал до 20.00, - рассказало руководство «Дендрария»

Также по техническим причинам недоступны верхняя смотровая площадка и канатная дорога дендропарка.