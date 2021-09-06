Полицейский отобрал у задержанного деньги, расплачивался ими, а потом выяснилось, что они поддельные

Фото Николая Хижняка

В полицию обратился кассир одного из вино-водочных магазинов Новороссийска, когда обнаружил в кассе 5-тысячную купюру из банка приколов. Как нам рассказал источник в правоохранительных органах, по камерам видеонаблюдения быстро вычислили, кто за выпивку и закуску расплатился липовыми деньгами. И тут началось самое интересное. Фальшивомонетчиком оказался сотрудник ОБППСП Управления МВД России по г. Новороссийску. Причем, лейтенант полиции за вечер нанес визиты в несколько магазинов, хорошо пополнил домашний бар горячительными напитками и везде расплачивался 5-тысячными фальшивками.

- В ходе опроса страж порядка пояснил, что данные купюры он похитил у задержанного за административное правонарушение по улице Магистральная в ночь с 27 на 28 августа 2021 в сумме 30000 рублей, умысел на сбыт фальшивых купюр отрицает. Из 30000 рублей 25000 рублей были потрачены в разных магазинах, 5000 рублей изъяты дома в ходе осмотра, - рассказал источник в правоохранительных органах нашему изданию.

Страж порядка утверждает, что не распознал фальшивки в краденных у задержанного им человека деньгах. Сейчас он отстранен от службы. Следователи и сотрудники отдела по экономической безопасности и противодействию коррупции проводят расследование.