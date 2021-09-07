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Общество7 сентября 2021 7:41

Погода на 7 сентября 2021 года в Краснодаре: температура воздуха опустится до плюс 22 градусов, а ветер усилится до 14 м/с

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода на 7 сентября 2021 года в Краснодаре
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

Резкое похолодание пришло на Кубань. Еще на прошлой неделе температура в краевом центре била все рекорды. Воздух прогревался до плюс 40 градусов.

Спустя неделю столбики термометров сбросили в среднем 16-18 значений. Максимальная температура воздуха в Краснодаре уже не превышает 22 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 7 сентября 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем в городе усилится ветер, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – На пике порывы будут достигать 14 м/с.

Отмечается, что днем воздух прогреется до плюс 22 градусов.