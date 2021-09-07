В мэрии Геленджика объяснили ситуацию с закрытым туалетом в школе

Фото: gelenkurort

Родители учеников школы №5 в Геленджике пожаловались в социальных сетях на закрытый туалет и потребовали наказать директора учреждения. В мэрии объяснили ситуацию.

- В школе два туалета, в каждом из которых по четыре кабинки. Один из них закрывали на неделю из-за аварийной течи. В настоящее время подрядчик уже все исправил, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Геленджика.

В мэрии добавили, что на подготовку школ к новому учебному году в городе-курорте выделено 100 млн рублей. И ни одна копейка не может быть потрачена без торгов, которые проходят в интернете совершенно открыто.

Ремонт туалета затянулся именно в связи с тем, что только после торгов подрядчик имеет право приступить к работам.