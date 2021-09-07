Погода на 7 сентября 2021 года в Анапе: на курорте потеплеет до плюс 22

Фото: Андрей Маковозов

Бархатный сезон начался на курортах Кубани. Это когда температура воздуха и воды в Черном море примерно совпадают. Он должен был продлиться до октября, но есть шансы, что сезон будет длиннее на пару недель. Все потому, что в Краснодарский края возвращается тепло.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 7 сентября 2021 года в Анапе.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 22 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Также на море ожидается штиль. Порывы ветра не превысят 2 м/с.