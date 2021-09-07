На Кубани прогнозируют потери урожая риса на площади 2,2 тысячи гектаров из-за наводнений

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В Краснодарском крае приступили к уборке риса. Поля освободят от культуры к 20 октября. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

– Рисосеющие предприятия края уже приступили к техническому сбросу воды. На сегодняшний день посевы риса находятся в хорошем состоянии – традиционно 100% сорта отечественной селекции. Засеянная площадь в текущем году составила 118,2 тысячи гектаров. Рассчитываем собрать урожай риса не ниже уровня прошлого года, – сказал Кондратьев.

Рис скашивать будут 414 машин, а вывозить 750 грузовиков, также подготовлено 708 комбайнов.

Стоит отметить, что большие площади риса пострадали после мезоциклона, поля сильно подтопило в нескольких районах.

- 12,7 тысячи гектаров чеков пострадало в 18 рисоводческих хозяйств из-за дождей. Больше всего от стихии досталось Славянскому и Темрюкскому районам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Из-за наводнений на Кубани прогнозируют потери урожая риса на площади 2,2 тысячи гектаров.