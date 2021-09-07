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Происшествия7 сентября 2021 9:28

Упавшее зеркало изрезало шею и грудь жителю Сочи

Его госпитализировали
Вероника АЛЕКСАНДРОВА
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Мужчине зашивали раны

Мужчине зашивали раны

Несчастный случай произошел в Адлерском районе Сочи. Мужчине дома резко стало плохо. В это время он находился в ванной комнате и неудачно схватился за зеркало, которое сорвалось и упало прямо на сочинца. Острые осколки пронзили тело пострадавшего в нескольких местах.

- Мужчину в больницу привезла его жена. У пострадавшего резаная рана шеи справа, предплечья слева, а также проникающая рана грудной клетки. Он госпитализирован в хирургию, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице.

В настоящее время пострадавший находится под наблюдением медиков, его прооперировали. Врачи говорят, что жизни мужчины ничего не угрожает.