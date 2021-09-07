Из архива "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи задержали закладчика с 14 свертками наркотиков. 29-летний мужчина привлек внимание полицейских неадекватным поведением. Он вел себя странно поздно вечером на улице Виноградной рядом с остановкой «ДОК». От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Как сообщил «Комсомольской Правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах, в ходе досмотра у него в чехле от очков полицейские обнаружили 14 свертков с порошкообразным веществом белого цвета. А в телефоне у мужчины полицейские обнаружили фотографию с координатами места закладки.

- Мужчина ранее не судим, на учете не состоит. В ходе допроса он пояснил, что работает закладчиком в интернет-магазине, - говорит наш источник. - 14 свертков с мефедроном он приобрел через специальное приложение на интернет-платформе, оплату производил через киви-кошелек. Наркотическое вещество подобрал оптовой закладкой весом в 50 грамм в лесу в районе Мамайского перевала.

Дома наркокурьер товар расфасовал и хранил с целью дальнейшего сбыта.

- Согласно заключению эксперта, в составе порошкообразного вещества белого цвета, обнаруженного в 14 прозрачных пакетах, содержится мефедрон, - пояснил сайту "КП"-Кубань" источник в правоохранительных органах. - Общая масса изъятого наркотика составила 19, 03 грамм. В отношении мужчины составлен административный протокол за "Уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ". Его арестовали на 5 суток.