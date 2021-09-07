Кубанские предприятия получат господдержку в рамках нацпроекта «Производительность труда»

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Краевые предприятия в рамках нацпроекта «Производительность труда» получат господдержку по двум программам - «Проекты развития» и «Бизнес привилегия».

Так, участники программы «Проекты развития» смогут взять заем на сумму от 5 до 100 миллионов рублей. Данные средства могут быть направлены на покупку новой спецтехники, оплату строительно-монтажных работ при возведении новых зданий. В первые два года пользования кредитом ставка составит 1% годовых, далее поднимется до 2%.

В рамках программы «Бизнес привилегия» предприятия получат заем в размере от 5 до 20 млн рублей. Эти денежные средства должны быть выделены на приобретение нового производственного оборудования под 1% годовых в первый год, в последующие годы вырастут до 2%.

– Для оказания дополнительной поддержки предприятиям – участникам национального проекта «Производительность труда» и приоритетных условий получения финансирования регулярно проводится корректировка нормативных правовых актов, определяющих порядок предоставления мер господдержки. Важно, что формируются они исходя из потребностей компаний, - заявил министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Всего в крае действует 13 программ заемного финансирования.