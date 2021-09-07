В Сочи иномарка перевернулась на крышу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

ДТП случилось на улице Ленина в Адлерском районе курорта поздней ночью 7 сентября. На дороге перевернулась машина.

Как рассказывают очевидцы, иномарка ехала со стороны Сочи в сторону Адлера. Неподалеку от остановки "Лавровая", машину стало заносить. Похоже, водитель ехал с большой скоростью и не справился с управлением. Он наехал на бордюр, после чего врезался в металлическое ограждение. Удар был настолько сильный, что машина перевернулась на крышу.

Водитель, как говорят правоохранители, чудом остался жив. Но мужчина получил множественные травмы - его доставили в больницу.

- Причины аварии уточняются, выясняются все обстоятельства происшествия, - говорят «КП» - Кубань» в правоохранительных органах.