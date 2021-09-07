В Краснодаре с помощью видеокамер поймали четырех граффитистов

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре поймали четырех граффитистов, которые незаконно разрисовывали фасады городских зданий. Найти хулиганов удалось благодаря видеокамерам.

- С 27 августа по 2 сентября такие факты произошли в сквере Дружбы народов по ул. Рашпилевской, а также в станице Елизаветинской, - сообщил заместитель начальника полиции Управления МВД России по Краснодару Иван Коробченко.

Правонарушителей задержали. По данным фактам проводятся проверки.

Также в период с 27 августа по 2 сентября в Краснодаре поймали еще 16 хулиганов, которые развешивали незаконную рекламу на фасадах городских зданий.