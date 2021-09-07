Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2021 10:08

В Краснодаре с помощью видеокамер поймали четырех граффитистов

Нарушители задержаны
Юлия ЧУБАКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре поймали четырех граффитистов, которые незаконно разрисовывали фасады городских зданий. Найти хулиганов удалось благодаря видеокамерам.

- С 27 августа по 2 сентября такие факты произошли в сквере Дружбы народов по ул. Рашпилевской, а также в станице Елизаветинской, - сообщил заместитель начальника полиции Управления МВД России по Краснодару Иван Коробченко.

Правонарушителей задержали. По данным фактам проводятся проверки.

Также в период с 27 августа по 2 сентября в Краснодаре поймали еще 16 хулиганов, которые развешивали незаконную рекламу на фасадах городских зданий.