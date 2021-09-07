Сочи назван лучшим городом для удаленки

После работы можно и в аквапарк заглянуть Фото: Елена МОСКАЛЕВА

Онлайн-сервис путешествий опросил 2290 человек на тему городов, максимально удобных при работе на удаленке. Выяснилось, что 13% респондентов предпочитают совмещать дистанционную работу и отдых в Сочи, в Стамбуле — 11,2% и Санкт-Петербург — 9,3%. Также для удаленной работы выбирают Севастополь — 7,5%, Москву — 6,5%, Ялту - 4,7%. Чуть больше 1% респондентов выполняют профессиональные обязанности, путешествуя по Калининграду и Геленджику.

- Формат совмещения работы и отдыха пришелся по вкусу 62% респондентов. У 24% во время подобных путешествий все же возникало желание вернуться на рабочее место, - отметили в OneTwoTrip.

Люди с ноутбуками в кафе, вебинары под пальмами, мастер-классы онлайн под шум прибоя – для Сочи все это перестало быть редкостью. Антиковидные ограничения изменили взгляд на рабочий процесс. Все чаще сотрудники начинают работать удаленно, устраивая «офис» вне привычных границ.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в сочинском Центре занятости населения, вакансий с предложением удаленного формата работы на курорте немного. В основном это творческие профессии: писатели, копирайтеры, художники, фотографы. Те, кому офис, в принципе, не нужен.

- Примечательно, что чаще всего работой на удаленке интересуются молодежь, в силу возраста весьма мобильная, и мамочки, находящиеся в декрете, - добавили в центре занятости.