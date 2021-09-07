Из-за сильного ветра в Анапе запретили плавать на катамаранах и надувных матрасах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за сильного ветра в Анапе запретили плавать на катамаранах и надувных матрасах. Ограничения будут действовать до конца суток 7 сентября. Об этом сообщает мэрия курорта.

На курорте разбушевался отжимной ветер. Он способен унести плавательные средства в открытое море. Запрет на плавание на катамаранах и надувных матрасах сохранится как минимум до среды.

Отметим, что сегодня на курорте установилась солнечная погода. Воздух в Анапе прогрелся до плюс 22 градусов.