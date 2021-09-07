В Краснодаре начался первый молодежный Российско-Сербский форум

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре стартовал первый Российско-Сербский форум, участниками которого стали студенты, молодые предприниматели, представители общественных и волонтерских организаций из Сербии и России.

Мероприятие стало открытой площадкой для диалога между двумя странами. В основной программе форума - пленарные дискуссии, экскурсии по кубанской столице, образовательные программы и групповые игры. Также участники смогут защитить свои проекты по трем тематикам: «Арт/Медиа», «Бизнес/Туризм» и «Социально-общественные инициативы».

- Мы считаем, что этот форум очень важен и для Краснодара, и для развития российско-сербских отношений в целом. Он объединяет молодёжь двух стран, а это значит, что у совместной работы точно будут быстрые и интересные результаты. У форума серьёзная и насыщенная программа, но мы предусмотрели для участников и возможность познакомиться с нашим любимым городом, - отметил заместитель главы Антон Смертин.

Форум пройдет в краевой столице с 6 по 9 сентября.