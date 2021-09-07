Финалистами краевого чемпионата по финансовой грамотности стали кубанские школьники

Фото: Олег Укладов

Учащиеся кубанских школ прошли в финал чемпионата финансовой грамотности. 8 сентября они выступят на заключительном этапе в школе № 2 Краснодара, сообщает пресс-служба администрации края.

Так, финалистами состязания стали школьники из Краснодара, Белореченского, Тихорецкого, Павловского, Туапсинского, Усть-Лабинского муниципалитетов. На предыдущем этапе участвовало 44 района, а состязания проходили в начале лета онлайн.

Теперь прошедшие школьники выступят в финале, а лауреаты получат призы и дипломы.

Кстати, чемпионат по финансовой грамотности предполагает развитие знаний и навыков, касающихся финансов. Одной из тем турнира станет расчет семейного бюджета.