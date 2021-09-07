Фото: admkrai.krasnodar.ru

28 детей-сирот из Горячего Ключа получат жилье в 2021 году. Им выделят квартиры в Северском районе на сумму 43,5 миллиона рублей. Об этом сообщает администрация Краснодарского края.

Отмечается, что найти новое жилье, которое подходило бы по площади и стоимости, в Горячем Ключе не получилось. Поэтому мэрия города-курорта заключила соглашение с застройщиком из Северского района. Сделано это было с согласия будущих собственников.

Отмечается, что дом будет введен в эксплуатацию 1 ноября 2021 года. Площадь каждой квартиры составит не менее 33 квадратных метров. Она будет сдана с чистовой отделкой.