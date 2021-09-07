Плод Фигового дерева Фото: Елена МОСКАЛЕВА

В Сочи начался сезон сбора инжира. Смоковница растет на дачных участках почти у каждого сочинца, есть это дерево и во дворах многоэтажек. Плодоносить инжир обычно начинает в августе, достигая пика к середине сентября. Плод не только едят в сыром виде, из него готовят варенье, пастилу, вялят и засушивают.

Местные жители говорят, что этот год на инжир урожайный, в отличие от прошлого.

Как сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в управлении сельского хозяйства администрации Сочи, раньше фиговые деревья росли в садах чайсовхозов наравне с персиками, хурмой, фейхоа. Сегодня масштабных посадок нет, инжир можно увидеть только в личных подсобных хозяйствах и на объектах агротуризма.

- Владельцы некоторых агроферм даже предоставляют возможность принять участие в сборе урожая. Помимо инжира, в Сочи начали собирать и фундук. Лещина растет преимущественно в Лазаревском районе Сочи, причем, чем севернее, тем орех крупнее, - отметили в управлении.

Кстати, посмотреть на инжир и лещину в живой природе, а также попробовать варенье из свежего урожая туристы могут в знаменитых Чайных домиках в Уч-Дере. В этом сезоне на туристическом объекте открыли тропу здоровья, в пейзаж которой удачно «вписали» старый сад.