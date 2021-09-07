В Краснодаре парк спецтехники пополнят еще 5 машин для чистки дорог

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В краснодарском парке спецтехники появятся 5 новых комбинированных машин. В работе они используются для чистки снега и обработки реагентами, а в летний период - водой. Многофункциональность машин достигается благодаря съемному навесному оборудованию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Машины также предназначены для подвоза оборудования при прокладке трамвайных путей. Координировать работу техники будет Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление.

- Такой техники городу нужно как можно больше. Для расчистки последствий осадков не хватает оборудования, приходится обращаться в краевое министерство, - прокомментировал глава города Евгений Первышов. – Иметь собственные службы – более эффективный способ содержания дорожной сети.