В Адыгее мужчина продавал фиктивные свидетельства об окончании автошколы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Необычную бизнес-модель придумал директор автошколы в Республике Адыгея. Он продавал фиктивные свидетельства об окончании заведения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Отмечается, что мужчина незаконно получил от учеников свыше 160 тысяч рублей. Взамен им выдали фиктивные свидетельства о профессии водителя, хотя никакие курсы они не проходили.

Возбуждено четыре уголовных дела. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование дел продолжается.