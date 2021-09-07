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Происшествия7 сентября 2021 11:36

В Адыгее мужчина продавал фиктивные свидетельства об окончании автошколы

Возбуждено четыре уголовных дела
МИХАИЛ ЛЯЛИН
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В Адыгее мужчина продавал фиктивные свидетельства об окончании автошколы

В Адыгее мужчина продавал фиктивные свидетельства об окончании автошколы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Необычную бизнес-модель придумал директор автошколы в Республике Адыгея. Он продавал фиктивные свидетельства об окончании заведения. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Отмечается, что мужчина незаконно получил от учеников свыше 160 тысяч рублей. Взамен им выдали фиктивные свидетельства о профессии водителя, хотя никакие курсы они не проходили.

Возбуждено четыре уголовных дела. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства преступления. Расследование дел продолжается.