Фото: admkrai.krasnodar.ru

Представитель Кубани выиграл трек конкурса «Лидеры России». Руслан Акуция стал победителем направления «Здравоохранение». Участие в нем приняли свыше пяти тысяч человек. Это врачи-практики, ученые и не только.

- Показателем высокой компетентности и профессионализма участников трека «Здравоохранение» являются и их назначения на высокие руководящие должности. 5 конкурсантов прошлого сезона стали главными врачами, один участник стал руководителем подразделения Министерства здравоохранения, еще двое – советниками министра, – подчеркнул Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Руслан Акуция стал одним из 11 победителей направления. Всего в финал вышли 125 человек.

Теперь представителя Кубани ждет суперфинал конкурса «Лидеры России». Он пройдет в следующем году. Победители проекта пройдут стажировки в Министерстве здравоохранения России, региональных ведомствах и учебных заведениях.

Добавим, что Руслан Акуция является заместителем главного врача клинической больницы «РЖД-Медицина». Он – выпускник Кубанского государственного медицинского университета.