Названы самые зараженные коронавирусом районы Краснодарского края

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани. Эта информация ежедневно обновляется уже более полутора лет.

За последние 24 часа в регионе было сдано 240 положительных тестов на коронавирус. Это один из самых низких показателей за последний месяц. Только говорить о спаде еще нельзя. Эта планка – в 230 заболевших – держится уже несколько недель.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Сочи. Здесь положительный тест на COVID-19 пришел 48 людям. Еще 36 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус выявлено в Краснодаре.

Отметим, что лучший способ избежать инфицирования – вакцинация. Она почти год продолжается на Кубани. Только в Краснодаре развернуто свыше 60 прививочных пунктов. С подробной информации о графике работы центров вакцинации можно ознакомиться на сайте краевого минздрава.