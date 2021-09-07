Девять студентов Кубани до конца учебного года будут получать стипендию правительства РФ

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Девять студентов вузов Кубани удостоены стипендии, начисляемой Правительством РФ. Выплату учащиеся будут получать в течение начавшегося учебного года. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Так, сумма составит 1440 рублей. Для аспирантов предусмотрена выплата в размере 3600 рублей. Всего в стране стипендия Правительства РФ назначена 21 студенту.

- Поощрение за отличную учебу и научную деятельность будут получать учащиеся КУБГАУ им. Трубилина, КУБГМУ, КГИК, КГУФКСТ и Краснодарского института МВД РФ, - отмечено в сообщении пресс-службы краевой администрации.

Кроме правительственной стипендии, еще 300 студентов получат поощрение от губернатора края Вениамина Кондратьева. Сумма выплаты повышена и составит 5000 рублей.