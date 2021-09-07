В Сочи на деревьях поставили датчики ветроустойчивости

Фото: парк «Южные культуры»

В сочинском дендрологическом парке «Южные культуры» Кавказского биосферного заповедника начались работы по уходу за деревьями, специальными приборами проверяют ветровую устойчивость растений

В центре внимания - возрастные, крупномерные деревья, растущие в зоне глиссады самолетов, идущих на посадку в аэропорт Сочи. Дело в том, что за авиалайнерами образуется воздушный поток, в который и попадает западная часть парка «Южные культуры». Как влияет на устойчивость деревьев этот фактор, насколько велико сопротивление и есть ли опасность падения крупномеров - выясняют специалисты компании из Москвы. На разные виды они установили датчики ветроустойчивости, данные с которых позволят гораздо больше узнать о состоянии зеленых великанов. Датчики закрепили на стволах эвкалипта, сосны итальянской и секвойи вечнозеленой.

Фото: парк «Южные культуры»

- Нам необходимо пронаблюдать за колебанием деревьев, поскольку после самолетов идет завихрение, кроны раскачиваются, скручиваются, и много веток и крон уже упало. Вот мы хотим проверить - насколько сильно идет влияние этого фактора, - рассказал ведущий дендролог парка «Южные культуры» Алексей Плотников.