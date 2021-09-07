Убийца глухонемой проститутки получил 23 года строго режима на Кубани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Убийца глухонемой проститутки получил 23 года строгого режима на Кубани. Зверское преступление произошло в декабре 2020 года в поселке Знаменском.

Поздним вечером 35-летний мужчина на автобусной остановке познакомился с глухонемой девушкой. Она оказывала интимные услуги.

На арендованном автомобиле мужчина увез жертву в безлюдное место. После оказания услуг он нанес ей более 46 ударов в область головы, шеи, грудной клетки и живота и украл три тысячи рублей.

Обнаружил погибшую таксист. Он приехал на заказ, который девушка оформила через мобильное приложение. Мужчина сразу вызвал на место полицию и скорую помощь. Но спасти девушку медики не смогли. Она скончалась в карете скорой помощи.

- Подсудимый вину не признал, но во время предварительного следствия он подробно описывал совершенные им преступления, – рассказали «КП» – Кубань» в пресс-службе краевого суда.

Суд принял во внимание, что мужчина ранее уже был судим за убийство и назначил ему наказание в виде 23 лет лишения свободы. Отбывать его он будет в колонии особого режима.

Также суд обязал убийцу выплатить 1 миллион рублей потерпевшей стороне в качестве компенсации морального вреда.