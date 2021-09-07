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Общество7 сентября 2021 13:10

На Кубани директора предприятия оштрафовали на 280 тысяч рублей за снос памятника Ленину

Прокуратурой установлено, что объект демонтирован без разрешения
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Щербиновском районе Кубани незаконно снесли объект социального значения. Памятник В. И. Ленину снесли без разрешения. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

Монумент 1958 года находился в пяти метрах от местной администрации. А в 2015 году гендиректор одного щербиновского предприятия без получения на то разрешения приказал снести памятник.

- На лицо, ответственное за демонтаж социального объекта, составлен иск в суд. В результате рассмотрения виновному назначено выплатить более 280 тысяч рублей, - отметили в краевой прокуратуре.

Кроме того, возникли проблемы с реконструкцией памятника и дальнейшим его использованием. На социальный объект не установлено право собственности.