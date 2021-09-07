В Сочи у 48 человек подтвердился коронавирус 7 сентября 2021

Из архива "КП" Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на вторник, 7 сентября, в Сочи зафиксировали 48 случаев заболевания коронавирусом, а всего за сутки в Краснодарском крае – 240.

Об этом «КП» - Кубань» сообщили в пресс-службе региональной администрации. Известно, что среди заболевших большая часть - женщины. Коронавирусную инфекцию также выявили у 21 маленького кубанца.

- Больше всего новых случаев на этот раз зафиксировали в Сочи. На курорте заболели 48 человек. В Краснодаре обнаружили 36 новых случаев, - отметили в ведомстве. - Всего в регионе зафиксировали 68 669 случаев заболевания этой инфекцией. За сутки выздоровели 77 человек, а за все время — 49 829.

В тяжелом состоянии на аппаратах ИВЛ находятся 88 пациентов, еще шестеро – на ЭКМО. В стационарах лечатся 3354 человека, дома – 10 021. Всего в медучреждения Краснодарского края с подозрением на коронавирус обратились 353 149 человек.

Если говорить о печальной статистике, то за последние сутки от ковида скончались 32 жителя Кубани. Всего пандемия унесла в Краснодарском крае 5465 жизней.