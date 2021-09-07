Почти 4 тысячи человек остаются без света в двух округах Краснодара

Фото из архива КП

В Краснодаре сразу в двух округах прервана подача электричества. Без света остаются почти 4 тысячи человек. Электроснабжение прекратилось в Карасунском и Прикубанском округах, сообщает ЕДДС Краснодара.

Причиной отключения стала авария на линиях электропередачи. Сейчас ведутся восстановительные работы.

Всего в двух округах отключено 19 подстанций, а восстановить подачу запланировано в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться по телефонам:

8 (861) 214-33-38 – Карасунский округ

8 (861) 214-33-39 – Прикубанский округ