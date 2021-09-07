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Общество7 сентября 2021 14:36

В Сочи оштрафовали нелегалов, пытавшихся пересечь границу без документов

Иностранцев обнаружили пограничники близи российско-абхазской границы
Елена МОСКАЛЕВА
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Из архива "КП"

Из архива "КП"

Фото: Дарья АСЛАМОВА

В селе Нижняя Шиловка Адлерского района Сочи сотрудники ФСБ задержали группу из 8 иностранных граждан, которые находились в приграничной зоне без соответствующего разрешения. Приезжие не смогли предоставить пограничникам ни документов, удостоверяющих личность, ни пропуска в погранзону.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе ПУ ФСБ по краю, за нарушение действующего законодательства иностранных граждан привлекли к ответственности.

- Адлерским районным судом Краснодарского края иностранные граждане за нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону и пребывания в ней привлечены к административной ответственности в виде штрафов,- уточнили в ведомстве.