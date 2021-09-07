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Общество7 сентября 2021 14:55

Стали известны подробности драки со стрельбой в Краснодаре

Накануне потасовка произошла на одной из городских улиц
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: кадр из видео @chp_krd

Фото: кадр из видео @chp_krd

Стали известны подробности массовой драки, которая накануне произошла в Краснодаре. На кадрах видео, распространившемся в социальных сетях, видно, как завязывается конфликт между мужчинами, а позже начинается стрельба. В органах прокомментировали ситуацию.

- Причиной драки стал конфликт между 33-летним жителем Краснодара и 44-летним жителем Чеченской республики. Конфликт разрешен мирным путем, - сообщили сотрудники ППС.

Сейчас по факту произошедшей ситуации проводится проверка.