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Общество7 сентября 2021 15:02

Сочинские пальмы защищают от канарского долгоносика специальными инъекциями

На курорте продолжается обработка зеленых насаждений от инвазивных вредителей
Елена МОСКАЛЕВА
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Фото с сайта администрации Сочи

Фото с сайта администрации Сочи

В Адлерском районе от вредителя, фактически сжирающего дерево изнутри, предстоит обработать 49 пальм. Более половины деревьев уже защитили. В настоящее время дендрологи ведут борьбу за вашингтонии, украшающие улицы Ленина и Гоголя в Адлере.

Как сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии курорта, в последнее время в Сочи выявили около 30 новых инвазивных видов вредителей. Все были завезены с посадочным материалом в предолимпийский период. В их числе и красный пальмовый долгоносик.

- Вредитель поселяется в пальмы, живет в деревьях до двух лет, активно размножаясь. Мы оперативно выявили зараженные деревья. В общей сложности от вредителя внутристволовыми инъекциями будет обработано 49 пальм, - рассказал глава Адлерского района Николай Бескровный. – Специалисты через просверленное отверстие введут почти литр лечебного концентрата.

Ожидается, что, получив «инъекцию», пальмы еще долго будут радовать жителей и гостей Адлера.