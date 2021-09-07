В Сочи построят парковки и назовут улицу в честь Жака Рогге

Фото из Телеграмм-канала Алексея Копайгородского

В ближайшее время дорожно-транспортный комплекс Сочи ждут глобальные преобразования. Профильному департаменту предстоит разработать схему, которая снизит «заторы» на дорогах и решит вопрос с парковочными местами. Только в Центральном районе в следующем году их должно появится более двух тысяч, из которых свыше 200 – для инвалидов. Об этом Алексей Копайгородский написал в своем Телеграмм-канале.

Изменится и схема движения общественного транспорта: так по просьбам жителей продлены маршруты №128 «Хоста-Красная Воля и №133 «Васильковый-Олимпийский парк». Кроме того перед 1 сентября в Сочи запустили новый маршрут №29, связавший село Раздольное и Малый Ахун. Автобусом активно пользуются школьники, проживающие в микрорайоне «Министерские озера». Со дня на день, как сообщил в своем канале сочинский градоначальник, будет запущен маршрут №5, который свяжет переулок Виноградный с улицами Тимирязева и Донской.

- Проконтролировал исполнение поручения о снижении уровня звукового шума в городе. Уже выдано 40 предписаний о демонтаже аудио-оборудования. В ближайшее время будет подготовлен список исторических мест курорта, где полностью запретим размещение всех видов рекламы, - сообщил Алексей Копайгородский. – Кстати, на совещание мы приняли решение увековечить в Сочи память Почётного Президента МОК Жака Рогге. Его именем будет названа одна из улиц города.