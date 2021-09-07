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Общество7 сентября 2021 15:31

В Краснодаре началось благоустройство Мариинского бульвара

Работы пройдут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Юлия ЧУБАКОВА
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Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре приступили к благоустройству Мариинского бульвара. Там планируют высадить 70 деревьев и свыше 1 тысячи кустарников, а также установить новые ограждения, урны и лавочки. На территории бульвара уже уложили тротуарную плитку, постелили газон и оборудовали детскую площадку.

— Сейчас погодные условия позволяют, и мы начали высаживать зеленые насаждения на обновленном бульваре. Серьезно пополним зеленый фонд Мариинского Особое внимание уделим уходу за саженцами и взрослыми растениями — уже установили новую современную систему автополива, которая поможет ухаживать за зелеными насаждениями жарким краснодарским летом, — сообщил директор департамента городского хозяйства и ТЭК Владислав Белый.

Благоустройство Мариинского бульвара проходит в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».