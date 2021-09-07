В Новороссийске загорелся лес на склоне Лысой горы

Фото: Алексей Булатов

В Новороссийске накануне загорелся лес. Пожар зафиксирован в районе Лысой горы. Об этом сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В экстренную службу поступило сообщение о возгорании. Через несколько минут на место прибыли пожарные.

- В тушении возгорания задействовано 55 человек и 16 единиц техники. Ликвидация пожара продолжается, - прокомментировали в ГУ МЧС по краю.

В результате возгорания пострадавших не обнаружено.

Ранее "Комсомольская правда" - Кубань сообщала об объявленном региональным МЧС предупреждении о высоком уровне пожароопасности.