До 1 октября кубанским муниципалитетам поручено утвердить планы капремонта многоквартирных домов

Фото: пресс-служба администрации края

Муниципалитетам Краснодарского края поручено утвердить до 1 октября планы по ремонту многоэтажных домов. Поручение дал губернатор края Вениамин Кондратьев накануне на региональном совещании.

В 2022 году запланировано провести ремонт в 667 многоквартирных домах. Всего на реконструкцию отведено 2,9 миллиарда рублей.

- 17 муниципалитетов не утвердили планы. Главам необходимо проконтролировать работу и завершить до 1 октября, - прокомментировал глава региона Вениамин Кондратьев.

Кроме того, запланировано провести конкурс подрядчиков, ответственных за ремонт. Это позволит раньше и качественнее провести ремонт.