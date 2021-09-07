До 1 октября кубанским муниципалитетам поручено утвердить планы капремонта многоквартирных домов

Фото: пресс-служба администрации края
Муниципалитетам Краснодарского края поручено утвердить до 1 октября планы по ремонту многоэтажных домов. Поручение дал губернатор края Вениамин Кондратьев накануне на региональном совещании.
В 2022 году запланировано провести ремонт в 667 многоквартирных домах. Всего на реконструкцию отведено 2,9 миллиарда рублей.
- 17 муниципалитетов не утвердили планы. Главам необходимо проконтролировать работу и завершить до 1 октября, - прокомментировал глава региона Вениамин Кондратьев.
Кроме того, запланировано провести конкурс подрядчиков, ответственных за ремонт. Это позволит раньше и качественнее провести ремонт.