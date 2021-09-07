Сотрудники таможни Краснодара провели круглый стол с владельцами машин, ввезенных из Армении

Сотрудники таможни Краснодара провели круглый стол с владельцами машин, вывезенных из Армении

Во вторник в Краснодарской таможне было шумно. Около здания собрались десятки людей. Это была инициативная группа граждан – собственников авто, ввезенных из Армении.

- Сегодня прошла рабочая встреча сотрудников таможни с инициативной группой, – рассказала «КП» – Кубань» пресс-секретарь Краснодарской таможни Татьяна Бурмистрова. – Участники обсудили проблемные вопросы и наметили пути решения.

Сейчас ситуация находится на отдельном контроле у руководства Краснодарской таможни.