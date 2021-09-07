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Общество7 сентября 2021 16:55

Сотрудники таможни Краснодара провели круглый стол с владельцами машин, ввезенных из Армении

Сейчас ситуация находится на отдельном контроле
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Сотрудники таможни Краснодара провели круглый стол с владельцами машин, вывезенных из Армении

Сотрудники таможни Краснодара провели круглый стол с владельцами машин, вывезенных из Армении

Во вторник в Краснодарской таможне было шумно. Около здания собрались десятки людей. Это была инициативная группа граждан – собственников авто, ввезенных из Армении.

- Сегодня прошла рабочая встреча сотрудников таможни с инициативной группой, – рассказала «КП» – Кубань» пресс-секретарь Краснодарской таможни Татьяна Бурмистрова. – Участники обсудили проблемные вопросы и наметили пути решения.

Сейчас ситуация находится на отдельном контроле у руководства Краснодарской таможни.

Толпа людей у Краснодарской таможни