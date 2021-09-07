Более 2 тысяч парковочных мест оборудуют в Сочи в 2022 году

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В Сочи в 2022 году запланировано оборудовать 2040 парковочных мест. Их обустроят в полосе отвода автомобильных дорог и на плоскостных парковках в Центральном внутригородском районе, - сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Работы проводятся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», а средства от реализации пополнят дорожный фонд города.

В 2021 году проводят дорожный ремонт по просьбам жителей. Так, работы завершены по улице Леселидзе, здесь разместили тротуар, и на подъездной дороге к СОШ №11. Продолжается ремонт улицы Тимирязева и переулка Виноградного.

На городском совещании, в ходе которого обсудили оборудование новых парковочных мест, также рассмотрели возможность организации бесплатной 20-минутной пересадки между маршрутами и льготы и акции для перевозки школьников и студентов.

Завершить работы запланировано в апреле 2022 года.