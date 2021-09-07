В Госдуму внесли проект закона о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями

В новом законопроекте предлагается признать статус «ребенок-инвалид» основанием для того, чтобы родные могли вместе с ним быть в больнице.

Законопроект о бесплатной госпитализации детей с инвалидностью в сопровождении родителей внесли в Госдуму. Сейчас такая возможность есть далеко не у всех.

Дело в том, что сегодня разрешается бесплатное пребывание одного из родителей в стационаре только с детьми-инвалидами не старше четырех лет. В этих случаях законный представитель получает в медучреждении бесплатное спальное место и питание. Если же ребенок старше, то его родным и близким разрешается совместная бесплатная госпитализация лишь при наличии у ребенка особых медицинских показаний.

- Очень часто складывается ситуация, когда ребенок-инвалид, которому и так тяжело и которому во время лечения особенно необходима поддержка, оказывается оторван от родителей и близких людей, - говорит первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В новом законопроекте предлагается признать статус «ребенок-инвалид» основанием для того, чтобы родные могли вместе с ним быть в больнице.

- Сейчас мы видим, что решение о госпитализации родителя ребенка-инвалида, которому больше четырех лет, остается за больницей. По понятным причинам чаще всего следует отказ. Но это недопустимо, отметил секретарь реготделения партии, первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко. - Дети с инвалидностью – особо уязвимая категория населения, и государство должно встать на их защиту. Думаю, что этот закон пойдет на пользу всем, кто воспитывает детей с отклонениями здоровья.

Оплачено из средств избирательного фонда Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».