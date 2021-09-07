Сбер и Краснодарский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова договорились о сотрудничестве

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

Заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка Александр Машковцев и директор Краснодарского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Анна Петровская заключили соглашение о сотрудничестве. Главная цель документа – усиление взаимодействия для повышения практической направленности и качества подготовки специалистов.

В рамках достигнутых договоренностей университет сможет привлекать сотрудников Сбера к участию в учебном процессе, работе в государственных экзаменационных комиссиях по востребованным направлениям подготовки и специальностям. Студенты вуза смогут проходить в банке стажировки и производственные практики.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанка.

Александр Машковцев, заместитель управляющего Краснодарским отделением Сбербанка:

«Сбер последовательно инвестирует в образование, мы уже сейчас предлагаем студентам принять участие в оплачиваемых стажировках на сайте SberSeasons, магистрантам и аспирантам – даем именные стипендии SberUp. На нашем молодежном портале SberGraduate есть полная информация об образовательных программах, акселераторе SberZ, SberStudent, стажировках, вакансиях и историях успеха. Благодаря сотрудничеству с РЭУ им. Г.В. Плеханова мы сможем еще на стадии получения высшего образования подготовить студентов к работе в банке и сформировать компетенции, которые лягут в основу их успешной карьеры».

Анна Петровская, директор Краснодарского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова:

«Сбербанк присоединился к коллегиальному органу, созданному на базе Краснодарского филиала РЭУ имени Г.В. Плеханова, – Совету индустриальных партнеров, который обеспечивает продуктивное сотрудничество сферы образования и ведущих работодателей Краснодарского края. Активно развиваемый нашим учебным заведением Совет индустриальных партнеров помогает обучающимся и выпускникам найти свою нишу на рынке труда, а также значительно усиливает качество и практическую направленность образовательного процесса, обеспечивает позиционирование нашего Филиала в регионе как территориального подразделения Университета предпринимательского типа».

Сбер сотрудничает с ведущими вузами Краснодарского края и с большим вниманием относится к их выпускникам. С 2019 года к команде СберБанка в Краснодарском крае присоединилось более 650 молодых специалистов. Кроме этого Сбер выступает экспертом и помощником вузов региона в части цифровизации. На текущий момент на Кубани реализовано 7 кампусных проектов по комплексной автоматизации работы вузов, 57 тысяч студентов, преподавателей и сотрудников учебных заведений на себе испытали все преимущества такой системы.