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Общество7 сентября 2021 18:06

Аэропорт Анапы «работал за двоих», взяв на себя рейсы Геленджика

В соседнем городе-курорте все рейсы были отправлены на запасной аэродром Витязево из-за плохой погоды.
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: instagram.com/aaq.aero/

Фото: instagram.com/aaq.aero/

Аэропорт Анапы накануне «работал за двоих». На запасной аэродром Витязево направили рейсы, которые должны были приземлиться в Геленджике. Причиной стали плохие погодные условия. Об этом говорится в публикации официального аккаунта аэропорта Анапы в социальной сети Instagram. Аэропорт продолжает принимать рейсы Геленджика , уже приземлилось 5 самолетов.

Всего накануне отправлено и принято 14 дополнительных рейсов, а обслужено на 3963 пассажира больше.

В общем количестве аэропорт отправил и принял 71 рейс с 18 712 пассажирами. Все вылеты и прилеты выполнены вовремя или с незначительным задержанием.