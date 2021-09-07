Узнали, где будут отключения света в Сочи 8 сентября 2021 года

Фото Булатова Алексея

В Адлерском районе отключения электроэнергии запланированы с 7 утра и до 8 вечера на улицах Абхазская, Афонская, Блинова, Владимировская, Ворошиловградская, Выселковская, Гомельская, Гранатовая, Дагестанская, Заря, Коммунаров, Мзымтинская, Подольская, Терновая, Черновицкая, Яблочная, 10 лет Октября, Банановая, В-Известинская, Известинская, Изумрудная, Ленина, Орбитовская, Фермерская, Свердлова, Ульянова, Ленина, Куйбышева, Бакинская, Блинова, Веселая, Ворошиловградская, Каспийская, Коммунаров, Миндальная, Кутаисская, Пограничная, Черновицкая и на переулках Прибыльный, Фермерский и Цитрусовый.

В Центральном районе под ограничения попадут жители улиц Виноградная (частично), Политехническая (частично), Инжирная (частично), Бамбуковая (частично), Островского 22,25,35, Воровского 18,20,22, Роз, 32а, ул. Приморская, 15а, а также работы запланированы и в переулке Городском. Электрики намерены отключить электроэнергию в промежутке между 5.00 – 19.00.

Тоже в Центральном, но уже в окно в несколько часов с 7 утра и до 7 вечера без электроэнергии останутся жители домов по улицам Кавказской, СО «Заря-3», Восточной, Виноградной (частично) и в переулках Хлебозаводском и Рабочем.

Какое-то время без телевизора проведут обитатели Дагомыса, проживающие по улице Старошоссейной (ЖК "Каравелла Португалии"), ул. 72 км, ул. Ландышевой (частично), расположенным в Лазаревском районе.

В Хостинском районе 8 сентября веерные отключения будут в промежутке с 07:00 до 19:00 по ул. Пятигорской (частично), СТ "Заполярник", 54/2, ул. Земнухова (частично), ул. Грибоедова 1-50, ул. Саят-Нова, ул. Лысая Гора (частично), ул. Серафимовича, 5-25, ул. Учительской, 20-35, ул. Измайловской (частично), ул. Калиновой (частично); ул. Краснодонской, 36б, пер. Черешневом, ул. Армянской, пер. Армянском, пер. Комбинатовском.

- Данные мероприятия необходимы для предупреждения нарушений электроснабжения и призваны обеспечить надежное электроснабжение, - прокомментировали отключения электроэнергии в Сочинских электросетях.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-220-0-220.