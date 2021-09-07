Сотрудница краснодарской полиции сливала информацию из служебной базы банных

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Как сообщили в Следственном комитете Краснодарского края, лейтенант полиции рассмотрела в ведомственной базе данных быстрый и легкий способ обогащения. 28-летняя женщина заключила соглашение о незаконном сотрудничестве с лицом, личность которого в интересах следствия пока не разглашается. Утром 19 июня прошлого года поступило первое задание: найти в общефедеральной базе данные на определенного автовладельца. Скопировав и передав через мобильный мессенджер всю информацию анонимному абоненту, Дарья получила первый гонорар – 500 рублей. Для переводов ею был заранее зарегистрирован «QIWI-кошелек».

- Получив указанное предложение, сотрудник полиции осознал, что она действительно обладает реальной возможностью продавать данные граждан Российской Федерации из базы госавтоинспекции. У нее был доступ к служебному компьютеру ,она была зарегистрирована в ведомственном приложении, имела логин и пароль. Все это инспектор ГИБДД решила использовать в корыстных целях, - рассказал следователь СУ СК РФ по Краснодарскому краю Артем Косаренко.

Судя по всему, анонимные заказчики остались довольны исполнительностью завербованного сотрудника полиции. Спустя всего несколько часов поступило еще одно задание: добыть очередные анкетные данные из базы ГИБДД. Находясь на рабочем месте и имея доступ к рабочему компьютеру, девушка выполнила все требования и снова получила вознаграждение в размере 470 рублей, которые также упали в интернет-копилку. После исполнения заказов мобильный телефон был, скорее всего утилизирован.

По данным следствия, это были не разовые проступки молодого лейтенанта. Сколько именно секретной информации утекло в интернет из-за жадности молодого лейтенанта, сейчас устанавливают следователи.